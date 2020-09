Napoli, De Laurentiis: “La formula del torneo potrebbe ancora cambiare. Guai Uefa se…” (Di venerdì 4 settembre 2020) Un fiume in piena, come ormai nelle ultime uscite. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato dal ritiro di Castel di Sangro affrontando numerosi argomenti. “Qui abbiamo trovato delle eccellenze. Oggi gioca la Nazionale a porte chiuse, noi qui invece oggi giocheremo la seconda partita a porte semi aperte. Grazie quindi a Marco Marsilio che, primo in Italia, ha avviato la riapertura degli stadi in tutta sicurezza. Sapete come la penso, a me piacerebbe dire il Napoli non scende in campo. Io ce l’ho con la Uefa, mi auguro che quando rientreranno i nostri calciatori non siano positivi perché sennò per loro saranno Guai storici. Nessuno ha mai detto nulla, io dirò moltissimo. Ma con i fatti, con gli avvocati”. “Riapertura stadi? Si parla di ... Leggi su calcioweb.eu

