La Corte Ue bastona Mediaset. Più forte il socio Vivendi. Illegittimi i limiti messi dall’Agcom ai francesi. A rischio il controllo del gruppo e la fuga in Olanda (Di venerdì 4 settembre 2020) È una batosta quella rifilata ieri dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea al gruppo Fininvest. Dopo che i tribunali di Amsterdam e Madrid hanno accolto il ricorso presentato da Vivendi contro il progetto di fusione tra Mediaset e la sua controllata spagnola nella holding Mfe (Media for Europe, ndr), l’ultima stoccata arriva da Lussemburgo con la sentenza che mette fine alla disputa sulla presenza di Vivendi in Mediaset. Secondo i giudici la disposizione dell’Agcom del 2017, basata sulla legge voluta dall’allora ministro Maurizio Gasparri, con cui è stato vietato al gruppo francese di mantenere tutte le sue quote in Tim e in Mediaset, dov’è rispettivamente primo e secondo azionista con quote pari ... Leggi su lanotiziagiornale

