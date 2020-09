Il Segreto anticipazione 4 settembre 2020: Onesimo muore per… (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Segreto, anticipazioni dell’episodio di venerdì 4 settembre 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 15.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il Segreto, dopo la festa, alla Villa si è presentato Iñigo. Antoñita si è precipitata a fermare il capomastro, arrivato a L’Habana per parlare con Isabel. La cameriera, con delle scuse, ha cercato ... Leggi su velvetgossip

Finalmente ci siamo. Dopo mille difficoltà, incomprensioni e peripezie, nelle prossime puntate di Un posto al sole gli avvocati Niko Poggi e Susanna Picardi arrivano davanti all’altare. Lui emozionato ...

Un posto al sole, anticipazioni di venerdì 4 settembre: colpo di scena per Niko e Susanna?

