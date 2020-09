I consiglieri milanesi di M5S a TPI: “Lista unica con la sinistra anti-Sala? Meglio da soli” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Saranno i nostri iscritti a decidere, come sempre, ma al momento non sembrano esserci le condizioni per allearsi con la sinistra. E nemmeno con il PD”. I due consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle a Palazzo Marino, Patrizia Bedori e Gianluca Corrado, spiegano a TPI i motivi per i quali sono molto freddi rispetto all’ipotesi di un’inedita alleanza con la sinistra in vista delle amministrative milanese della primavera 2021. Ma da dove nasce questa suggestione? Andiamo con ordine. In varie occasioni abbiamo parlato di “Milano 2030”, la galassia di movimenti e associazioni a sinistra del PD che nei mesi più difficili della pandemia da Covid-19 ha tenacemente dato battaglia al centrodestra che governa la Regione Lombardia. Proprio al suo interno è nata la proposta ... Leggi su tpi

vallovallo2 : @matteosalvinimi Tutti coloro che infrangono una legge.... qualsivoglia legge... devono essere presi e pagare fino… -

Ultime Notizie dalla rete : consiglieri milanesi Alleati, ma non a Milano. M5S, che attacco a Sala: "C'è chi piange per la crisi, ma ai dirigenti del Comune aumenti fino a 23mila euro annui". La denuncia dei consiglieri grillini contro Palazzo Marino https://www.ilcomizio.it/ Rocco Casalino è stato ricoverato al San Raffaele: cosa è successo

Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Rocco Casalino, nelle scorse ore è stato ricoverato al San Raffaele. In questi ultimi giorni il San Raffaele di Milano è stato spesso al centr ...

Anche Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele

Rocco Casalino è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe sottoporsi ad un int ...

Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Rocco Casalino, nelle scorse ore è stato ricoverato al San Raffaele. In questi ultimi giorni il San Raffaele di Milano è stato spesso al centr ...Rocco Casalino è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe sottoporsi ad un int ...