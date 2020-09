Covid-19, oltre 7000 operatori sanitari morti nel mondo (Di venerdì 4 settembre 2020) Esaltati come eroi, “i nostri soldati in camice bianco”. Ma in tanti stati lasciati senza protezione.​ morti mentre cercavano di salvare vite umane. Una nuova ricerca di Amnesty International, pubblicata ieri, sulle morti degli operatori sanitari a causa del Covid-19 ha aggiornato drammaticamente il dato, fornito a metà luglio, di oltre 3000 decessi. Il numero è ora di oltre 7000 vittime, di cui almeno 1320 solo in Messico. Gli altri stati col maggior numero di morti da Covid-19 tra gli (...) - Attualità / Medici, , Sanità pubblica, No logo, Infermiera, Apertura Maxi, operatori sanitari, Coronavirus, Vittime coronavirus Leggi su feedproxy.google

lorepregliasco : Questa settimana rispetto alla media delle precedenti 4 i casi COVID crescono oltre 3 volte la crescita dei tamponi… - ilriformista : Il documento era stato presentato in una riunione con il Cts il 12 febbraio, oltre una settimana prima la scoperta… - MilanoSpia : Medicina, oltre 2.300 iscritti divisi in decine di aule per il test: «Noi futuri dottori nella stagione Covid»… - DelConto : RT @GeopoliticalCen: Sondaggio per gli amici che credono che covid-19 sia un raffreddore clinicamente morto: oggi sono 120 le persone in te… - infoitsalute : Test di medicina, oltre 66mila studenti per la prova in era Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre Coronavirus: su oltre 10.200 tamponi 118 nuovi positivi, di cui 68 asintomatici da controlli regionali. I guariti salgono a 24.598 (+36). Nessun decesso Regione Emilia Romagna INDIA ANCORA OLTRE

L’India si conferma ogni giorno di più il nuovo focolaio mondiale della pandemia da nuovo coronavirus, che è giunta a totalizzare ... assoluti che hanno portato il numero delle infezioni a oltre 3,93 ...

TRUMP SFOTTE BIDEN

Roma, 4 set - Stati Uniti oltre i mille morti da Covid-19 nelle 24 per il terzo giorno consecutivo. Secondo i dati dell’osservatorio del Nyt, nella giornata di ieri sono stati almeno 1.078 i nuovi ...

L’India si conferma ogni giorno di più il nuovo focolaio mondiale della pandemia da nuovo coronavirus, che è giunta a totalizzare ... assoluti che hanno portato il numero delle infezioni a oltre 3,93 ...Roma, 4 set - Stati Uniti oltre i mille morti da Covid-19 nelle 24 per il terzo giorno consecutivo. Secondo i dati dell’osservatorio del Nyt, nella giornata di ieri sono stati almeno 1.078 i nuovi ...