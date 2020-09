Coronavirus, la scuola preoccupava il Cts già dal 7 febbraio: «Chiusure proporzionali alla diffusione dell’epidemia» – I verbali (Di venerdì 4 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembre Nel briefing del Comitato tecnico scientifico (Cts) dello scorso 3 marzo, gli esperti riuniti dal governo per fronteggiare la pandemia avrebbero consigliato l’istituzione della “zona rossa” in Val Seriana, nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro in particolare. Quel verbale, tuttavia, non era presente tra le 200 pagine desecretate dall’esecutivo lo scorso 6 agosto. Oggi 4 agosto, invece, tra i 100 verbali pubblicati sul sito della Protezione civile compare anche quel delicato documento per cui lo stesso Giuseppe Conte è stato interrogato dalla procura di Bergamo e che, secondo molti, dimostrerebbe che il governo era stato avvertito dei gravi pericoli che correva la Bergamasca. I documenti Scorrendo i 100 verbali del ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? Primo caso di #COVID19 tra gli studenti di una scuola di Roma. Un ragazzo iscritto alla Marymount international è… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: 'Situazione non consente apertura scuole per 14 settembre' - SkyTG24 : Scuola, Crisanti: 'Mascherine andrebbero messe anche seduti al banco' - enksnn : RT @PediatriaOggi: #Covid: primo caso in una #scuola a #Roma, studente positivo. In isolamento 60 persone, anche compagni di classe e inseg… - sadecesen_2016 : RT @valy_s: UN CASO di positività in una scuola a #Roma... 60 finiscono in isolamento e lezioni in DAD. Tamponi?? No. Si aspetta comparsa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Coronavirus, genitori ritirano figli da scuola: “Se si contagiano rischiamo di dover chiudere le nostre… Il Fatto Quotidiano I sette di Paire: quelli già eliminati non possono più lasciare la loro stanza

Continua la marcia di Elisabetta Cocciaretto verso la top100 del ranking WTA. La tennista marchigiana supera in rimonta nel torneo 125k di Praga la slovacca Schmiedlova con il punteggio di 3-6 6-2 6-1 ...

Coronavirus, a Roma c'è il primo studente positivo: in isolamento tutta la classe e gli insegnati

A Roma c'è il primo studente contagiato dal coronavirus. È successo alla scuola Marymount international, qui un ragazzo dell’ultimo anno del liceoè risultato positivo al Covid-19. Immediato l'isolamen ...

Continua la marcia di Elisabetta Cocciaretto verso la top100 del ranking WTA. La tennista marchigiana supera in rimonta nel torneo 125k di Praga la slovacca Schmiedlova con il punteggio di 3-6 6-2 6-1 ...A Roma c'è il primo studente contagiato dal coronavirus. È successo alla scuola Marymount international, qui un ragazzo dell’ultimo anno del liceoè risultato positivo al Covid-19. Immediato l'isolamen ...