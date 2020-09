Come riconoscere una banconota falsa e a chi consegnarla (Di venerdì 4 settembre 2020) La banconota falsa è l’incubo di chi, quotidianamente, compie transazioni economiche e spostamenti di denaro. Pensiamo ad esempio ai commercianti ed ai cassieri dei supermercati, ma pensiamo anche al comune cittadino che va a fare la spesa e per disattenzione o distrazione, al momento di ottenere il resto, non fa caso al fatto che la banconota è contraffatta. Qui di seguito vogliamo dare qualche utile indicazione da seguire per capire Come riconoscere una banconota falsa e non restare quindi vittima di qualche raggiro in materia di soldi. Ricordiamo altresì che oggigiorno la contraffazione di monete (specialmente quelle da 1 e 2 euro) e banconote (specialmente quelle da 50 e 20 euro) resta assai diffusa anche in Italia, nonostante ... Leggi su termometropolitico

2didenari : Come riconoscere un buon #consulentefinanziario (ed evitare i cattivi consiglieri)? Ne abbiamo parlato ieri nell'ap… - AibiNews : Riapertura delle scuole, meno 10 giorni: come possono i genitori riconoscere il #Covid dall'influenza? - Alberto42690365 : RT @DiegoFusaro: Rispettare gli africani, cari militonti dell'arcobaleno, non significa deportarli dall'Africa, come vi fan credere i padro… - amigliav : RT @boker_or: Mi piace Levinas. Insegna che «esistere è essere in debito», riconoscere il valore di chi ci ha preceduto e di chi continua a… - AndreasPnl : Come riconoscere i #valori? Come 'allinearci'? Ecco una prima esplorazione molto utile ?? #coaching #counseling… -

Ultime Notizie dalla rete : Come riconoscere Questa birra puzza: come riconoscere le birre difettate Agrodolce F1, GP Italia 2020: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere

Oggi venerdì 4 settembre si disputano le prove libere del GP d’Italia 2020, ottava tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Si torna subito in pista dopo la gara di Spa e si va in ...

Lui 110 anni, lei 104: sposati dal 1941, sono la coppia più anziana al mondo

Lui ha 110 anni, lei 104: hanno 214 anni in due e per questo sono stati riconosciuti ufficialmente come la coppia sposata più anziana al mondo. Questi due coniugi sono sposati dal febbraio del 1941 e ...

Oggi venerdì 4 settembre si disputano le prove libere del GP d’Italia 2020, ottava tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Si torna subito in pista dopo la gara di Spa e si va in ...Lui ha 110 anni, lei 104: hanno 214 anni in due e per questo sono stati riconosciuti ufficialmente come la coppia sposata più anziana al mondo. Questi due coniugi sono sposati dal febbraio del 1941 e ...