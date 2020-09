Bocconcini di salmone in padella (Di venerdì 4 settembre 2020) I sono una ricetta veramente deliziosa, un piatto comodo e veloce da preparare utile per qualsiasi occasione, anche quando si rientra a casa tardi dall’ufficio. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 600 g di filetti di salmone freschi o surgelati4-5 cucchiai di farina 0 o 00400 g di pomodorini in scatola1 spicchio d’aglio1 ciuffo di prezzemolo20-25 olive nere denocciolate3-4 cucchiai di olio evo1/2 bicchiere di vino biancoSale fino q.b.Iniziamo la preparazione dei , quindi per prima cosa sciacquate i filetti di salmone sotto l’acqua corrente fredda, lasciateli sgocciolare in uno scolapasta e poi asciugateli tamponando con della carta assorbente da cucina. A questo punto tagliate i filetti di salmone a pezzetti, poi passateli nella farina. Tagliate anche le ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Bocconcini salmone Biscotti per il gatto al salmone: una ricetta squisita www.amoreaquattrozampe.it