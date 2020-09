Away, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 4 settembre 2020) Away è la nuova serie Netflix con protagonista Hilary Swank, in arrivo a partire da oggi 4 settembre sulla piattaforma streaming. Away è la nuovissima serie Netflix con l'attrice Premio Oscar Hilary Swank, una dei protagonisti di questo epico e commovente dramma fantascientifico in uscita oggi 4 settembre nel catalogo streaming. Ambientato tanto sulla Terra quanto nello spazio, Away ci accompagnerà in un emozionante viaggio costellato sì di astri e pianeti, ma anche di vicende e sacrifici personali. Come recita la sinossi fornita da Netflix "Mentre si prepara a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, l'astronauta statunitense Emma Green (Hilary Swank) deve ... Leggi su movieplayer

Fantascienzacom : Da oggi su @NetflixIT c'è Away, Hilary Swank in missione per Marte - zazoomblog : Recensione Away i nostri commenti alla nuova serie tv Netflix con Hilary Swank - #Recensione #nostri #commenti… - TVSERIESMOVIES3 : ?? Gioca ora: Away Stagione 1 Episodio 1 in linea ?????? Link ?? - espanol_serie : Riproduci ora ?? Away Stagione 1 Episodio 1 in linea ?????? ???????? ?? - zazoomblog : Away la serie TV di Netflix che va su Marte - #serie #Netflix #Marte -