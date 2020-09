A Torino la sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (Di venerdì 4 settembre 2020) La notizia è arrivata da poco: Palazzo Chigi ha indicato Torino, la nostra Città, come sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A). • I numeri Diamo subito due numeri per capire la portata di questa scelta. A regime saranno: 80 milioni di euro all’anno di budget, 600 persone impiegate nella sede di Torino. Ora invece lasciatemi dire cosa c’è dietro questa scelta che, vi assicuro, non arriva per caso. C’è lavoro. Tanto lavoro. Lo ricorderete bene. Sin dall’inizio del nostro mandato abbiamo sempre detto che volevamo riportare Torino ad essere un faro nello sviluppo industriale, nazionale ed internazionale. E che, oggi, questo sviluppo o parlava di innovazione, di tecnologia, di ... Leggi su ilblogdellestelle

c_appendino : Poco fa @Palazzo_Chigi ha indicato Torino, la nostra Città, come sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Art… - Dario_VdA : RT @M5S_Senato: A Torino la sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale - M5S_Senato : A Torino la sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale - M5S_Camera : A Torino la sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale - notiziebuone : RT @c_appendino: Poco fa @Palazzo_Chigi ha indicato Torino, la nostra Città, come sede dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificial… -