4 settembre: in Fvg 417 positivi (+8) e 23 nuovi contagi (Di venerdì 4 settembre 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 417 (8 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 11 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 23 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.854: 1.491 a Trieste, 1.229 a Udine, 848 a Pordenone e 274 a Gorizia, alle quali si aggiungono 12 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.088, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 397. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia Leggi su udine20

TgrRaiFVG : Il via libera è arrivato. La commissione elettorale circondariale ha approvato lo spostamento di 48 delle 51 sezion… - donnavventura : RT @FVGlive: Dal 18 al 23 luglio, le protagoniste del docu-reality #Donnavventura faranno tappa in diverse località del #Fvg tra mare, lagu… - TgrRaiFVG : Slitta di una settimana per l'Udinese l'inizio del prossimo campionato di serie A. La Lega ha accolto la richiesta… - ProtCivReg_FVG : Su 'Il Friuli', in edicola da oggi 4 settembre, trovate un bell'articolo sulla protezione civile e il volontariato,… - anci_fvg : RT @FondazioneIFEL: ?????Ripartono i nostri #webinar! ???Martedì 8 settembre: parliamo del #DLSemplificazioni e delle novità introdotte in mat… -