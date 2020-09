Salvini e il Referendum: comunque vada il Parlamento è delegittimato (Di giovedì 3 settembre 2020) Il risultato del voto del Referendum sul taglio dei parlamentari e delle Regionali non cambierà un dato fondamentale: "Il Parlamento sarà comunque delegittimato": A dirlo è Matteo Salvini. "Al di là del risultato di Regionali e Referendum, prima gli italiani potranno tornare a votare per scegliere un Parlamento (e quindi un governo) nuovo, più concreto e meno litigioso, meglio sarà", ha detto il leader della Lega ad Affaritaliani.it. Quando gli viene chiesto se dopo il Referendum sul taglio dei parlamentari, sia che vinca il sì sia che vinca il no, il presidente Mattarella debba sciogliere le Camere, Salvini risponde: "Sento tanta voglia ... Leggi su iltempo

chedisagio : Vi ricordate come il @Mov5Stelle andava a rimorchio della Lega e di Salvini, nel precedente governo? Mes, decreti… - fattoquotidiano : REFERENDUM La giurista Elisabetta Palici di Suni: “Lo spirito della carta resta salvo” [di @salvini_giacomo]… - pietroraffa : Salvini e Meloni dovranno spiegare ai propri elettori che votando 'Sì' al referendum sul taglio dei parlamentari al… - Al64794558 : RT @sarasarli: Quelli che 'Voto no al referendum per la rappresentanza parlamentare'mi spiegate la #Boschi eletta a Bolzano chi rappresenta… - tempoweb : #Salvini e il #Referendum: comunque vada il #Parlamento è delegittimato #lega #elezioni #regionali2020 #3settembre… -