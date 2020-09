Positivi al virus, due giovani scappano dal Loreto Mare: “Prenderemo provvedimenti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDue pazienti Positivi ricoverati al Covid Center Loreto Mare escono all’esterno del nosocomio. La direzione generale: “Un fatto gravissimo”. Quanto avvenuto durante la notte al Covid Center Loreto Mare è gravissimo perché denota una condotta da parte dei due pazienti Positivi al Covid che ha messo a rischio la salute pubblica. È altrettanto grave che per motivare un gesto irresponsabile sia stato gettato discredito sull’operato del personale che lavora ogni giorno con abnegazione e professionalità. La direzione generale dell’ASL Napoli 1 Centro ha già segnalato alle Forze dell’Ordine quanto accaduto e ha dato mandato ai suoi legali di valutare ogni utile iniziativa per tutelare ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Positivi virus

Internazionale

PUGLIA – Oggi, mercoledì 2 settembre 2020, sono stati registrati 4.283 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono emersi 68 casi positivi: 50 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; ...“Abbiamo ricevuto dall’ATS la notizia di nuovi casi al Covid a Quartu, che portano quindi a 27 il totale delle persone positive domiciliate sul nostro territorio”. Lo annuncia il sindaco Stefano Delun ...