Ponticelli, un 43enne ai domiciliari sorpreso a chiacchierare in strada (Di giovedì 3 settembre 2020) Ponticelli: Il 43enne è seduto a chiacchierare sotto i porticati di Via Crisconio, ma è ai domiciliari. I carabinieri lo arrestano per evasione. IL NOME I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno arrestato per evasione Salvatore Veneruso, 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto ai domiciliari. Era in strada, seduto sotto … Leggi su 2anews

Napolitanteam : Ponticelli: 43enne ai domiciliari sorpreso in strada a chiacchierare, arrestato dai Carabinieri -… - fattidinapoli : Napoli: Ponticelli, trovato seduto a chiacchierare in strada ma è ai domiciliari. 43enne ar... - -