**M5S: Trizzino, ‘continua a perdere pezzi, così non va’** (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Anche Piera Aiello ha deciso di lasciare e il Movimento continua a perdere pezzi importanti. Così non si può più andare avanti perché tutti coloro che fino ad oggi hanno deciso di ‘mollare’ fanno parte di quella pattuglia numerosa di professionisti e di persone di qualità su cui il Movimento aveva puntato alle elezioni del 4 marzo 2018”. Lo scrive, in una lunga riflessione su Facebook, il deputato M5S Giorgio Trizzino.“Nella società civile – prosegue – le eccellenze erano state scelte per lottare contro un sistema che aveva asservito la politica ai poteri forti e agli interessi personali; erano state selezionate tra coloro che avrebbero potuto apportare per la propria esperienza professionale un valore ulteriore ... Leggi su calcioweb.eu

"È tempo di riprendere a lottare per difendere gli interessi dei cittadini e di chi si trova in difficoltà. Ma bisogna farlo da dentro - prosegue - evitando spaccature, senza tagliare il ...

"È tempo di riprendere a lottare per difendere gli interessi dei cittadini e di chi si trova in difficoltà. Ma bisogna farlo da dentro - prosegue - evitando spaccature, senza tagliare il ...