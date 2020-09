Legge elettorale, M5s: “Chiederemo di tornare alle preferenze. I cittadini e non i partiti devono scegliere chi mandare in Parlamento” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Nella discussione sulla Legge elettorale il Movimento 5 stelle chiederà di ritornare alle preferenze”. Lo ha detto Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle, intervenendo a Sky Tg 24. Nel testo del Germanicum non vengono modificati i listini bloccati previsti dal Rosatellum. “Volutamente il testo base a mia firma che voteremo martedì – spiega Brescia – non affronta il tema” delle preferenze. “Era negli accordi di maggioranza rimettere ogni decisione al dibattito in commissione. Per noi devono essere i cittadini a scegliere chi mandare in Parlamento e non le segreterie di partito. ... Leggi su ilfattoquotidiano

