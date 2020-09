L’Allenatore nel pallone 3 si farà mai? Tutte le notizie circa un nuovo sequel (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Allenatore nel pallone 3: questo sequel della serie di film ci sarà? Andrea Roncato lo spera in un’intervista, anche se Lino Banfi aveva dichiarato nel 2014 che non sarebbe stato interessato. L’Allenatore nel pallone 3: cosa ha detto Roncato Alla Festa del Cinema di Roma del 2018, Andrea Roncato, nel cast de L’allenatore nel pallone con Lino Banfi, aveva dichiarato a un giornalista che gli avrebbe fatto piacere realizzare un terzo capitolo della saga. In realtà, per Roncato, l’idea era di fare un sequel del primo capitolo, che risale ormai a 36 anni fa (era il 1984 quando il film uscì). Infatti, per Roncato, il secondo film non aveva lo stesso smalto. Il secondo film non mi è piaciuto, devo dirlo, quindi potremmo ... Leggi su nonsolo.tv

MarcelluWallace : @pisto_gol Vorrei farle notare che dire 3 allenatori in 3 anni è pura malafede (o un problema nel contare): fino ad… - governotambroni : Nel dopogara vicepresidente Pavel Nedved comunica l’esonero dell’allenatore Andrea Pirlo. La panchina della Juvent… - Matteo86057623 : Persona meravigliosa educata e sempre sul posto oltre che un grande allenatore. L'ho sempre stimato e sempre lo far… - CarlettoPonkia : Secondo me hanno visto il film l'allenatore nel pallone durante l'ultimo consiglio di istituto - gazzettamantova : Come giocherà il @mantova1911 nel 2020-21? Lo spiega l'allenatore Emanuele Troise -

Ultime Notizie dalla rete : L’Allenatore nel FOTO - Ecco la maglia pre-match che la Roma vestirà in Europa League Il Romanista