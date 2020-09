Incappucciato, muore afroamericano (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA, 3 SET - Nuovo video shock in America. Un afroamericano di 30 anni con disturbi mentali che correva nudo per strada a Rochester, sobborgo alle porte di New York, è morto asfissiato dopo che gli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

