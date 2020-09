Firenze: “Positivo al Covid e in isolamento, non potrò fare i test di Medicina” (Di giovedì 3 settembre 2020) Studente in isolamento per il Covid escluso dai test di medicina Emiliano ha 20 anni e oggi avrebbe dovuto sostenere i test per entrare nella facoltà di Medicina, a Firenze, ma l’isolamento causato dal Covid-19 non gli ha permesso di recarsi all’Università, che non ha messo a disposizione una piattaforma online per chi si trova in quarantena. E dal 13 agosto Emiliano vive in una delle strutture sanitarie allestite dalla Regione Toscana per chi è risultato positivo al Coronavirus, o ha avuto contatti con contagiati, e sta aspettando il doppio tampone negativo. La storia, raccolta da Repubblica, mostra come le istituzioni non abbiano lontanamente pensato a chi si trova nella stessa situazione di Emiliano, e cioè a coloro che si ... Leggi su tpi

rep_firenze : Firenze: 'Io, positivo al Covid, escluso dal test di Medicina' [di CARMELA ADINOLFI] [aggiornamento delle 17:06] - for_ever_rom : RT @rep_firenze: Firenze: 'Io, positivo al Covid, escluso dal test di Medicina' [di CARMELA ADINOLFI] [aggiornamento delle 13:21] https://t… - rep_firenze : Firenze: 'Io, positivo al Covid, escluso dal test di Medicina' [di CARMELA ADINOLFI] [aggiornamento delle 13:21] - StraNotizie : Firenze: 'Io, positivo al Covid, escluso dal test di Medicina' - DavideTheGr8 : Test Medicina 2020: 'Io, positivo al Covid, escluso dalla prova' - La Repubblica Positivo asintomatico, rinchiuso n… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze “Positivo Coronavirus, il primo cane positivo in quarantena ad Hong Kong Corriere della Sera