Dl Covid, la Camera vota la fiducia con 276 sì. 28 del M5s non partecipano al voto (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Governo vota la fiducia alla Camera sul dl Covid. Bagarre in Aula, 28 grillini non partecipano al voto. ROMA – Il Governo vota la fiducia alla Camera sul dl Covid. Il provvedimento ha superato lo scoglio di Montecitorio con 276 voti favorevoli e 194 contrari. 28 grillini non hanno preso parte al voto. La decisione della maggioranza di abbreviare la discussione in Parlamento ha portato alla protesta dell’opposizione e parte della maggioranza con una cinquantina di grillini che hanno cercato di bocciare la proroga dell’intelligence. Alla fine, nessuna sorpresa con il testo che viene approvato dalla maggioranza. Il via libera definitiva dovrebbe esserci nella giornata di ... Leggi su newsmondo

