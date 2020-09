Dal parlamento a Rousseau, 5 Stelle in agitazione permanente (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Movimento 5 Stelle si avvicina alle settimane decisive di campagna elettorale per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le regionali nel caos. Non c’è uno scontro interno vero e proprio, almeno non solo uno, piuttosto diverse tensioni si incrociano e attraversano temi specifici, il rapporto con l’esecutivo e la riorganizzazione interna. Tre giorni fa era successo alla camera, con l’emendamento sui vertici dei servizi che aveva messo in difficoltà Palazzo Chigi e che Luigi Di Maio ha … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

NicolaPorro : L’incredibile storia di un #Governo che proroga lo #statodiemergenza e la sua stessa maggioranza lo obbliga a mette… - Mov5Stelle : Con il referendum del 20 e 21 settembre abbiamo la possibilità di confermare il #TaglioDeiParlamentari, approvato c… - fattoquotidiano : La difesa delle poltrone di Casini, in Parlamento dal 1983: “Referendum? Serve solo a tagliare delle teste, alla Ro… - mimmoanzivino : RT @fenice_risorta: Ma voi ci pensate, che futuro può avere l'Italia se abbiamo un ministro degli esteri che metteva la Russia nel Mediterr… - carlucci_cc : RT @Mov5Stelle: Con il referendum del 20 e 21 settembre abbiamo la possibilità di confermare il #TaglioDeiParlamentari, approvato con maggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal parlamento Dal parlamento a Rousseau, 5 Stelle in agitazione permanente Il Manifesto Il ministero tira dritto, rimane il «voto numerico»

Mentre permangono le molteplici problematiche sulla riapertura delle scuole il 14 settembre, tutti i e le docenti di scuola primaria erano convinti che da questo anno scolastico 2020-21 si sarebbe, fi ...

Casinò di Taormina, il dibattito è ancora aperto

Negli anni Sessanta Taormina era meta privilegiata di stelle del cinema e personaggi del mondo dello spettacolo. Merito del Festival del Cinema, che ancora esiste, e del casinò di Villa MonRepos, che ...

Mentre permangono le molteplici problematiche sulla riapertura delle scuole il 14 settembre, tutti i e le docenti di scuola primaria erano convinti che da questo anno scolastico 2020-21 si sarebbe, fi ...Negli anni Sessanta Taormina era meta privilegiata di stelle del cinema e personaggi del mondo dello spettacolo. Merito del Festival del Cinema, che ancora esiste, e del casinò di Villa MonRepos, che ...