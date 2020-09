Cristina D'Avena esplosiva: in versione pin-up fa impazzire i fan (Di giovedì 3 settembre 2020) Se in Italia esiste un personaggio che mette tutti d'accordo, quello è certamente Cristina D'Avena . Entrata nella nostre vite come voce delle sigle dei cartoni animati, e come protagonista della ... Leggi su tgcom24.mediaset

piece0fhope : Voi cristina d’avena non ve la meritateeeeeeeee - CharlyMatt : In che senso Cristina D'avena ha 56 anni? - La_Ri71 : Smettete di far girare la foto di Cristina D’Avena, oh. Che a guardarla e pensare che ha 56 anni mi ha gettata in… - iwanttoki__youu : Ahh ma le tette sono di Cristina D'Avena... - infoitcultura : Cristina D’Avena spacca il web: il lato A è esplosivo – FOTO -