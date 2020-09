Big Mac: è una bella lotta con Big Jack (Di giovedì 3 settembre 2020) Big Mac imitato dalla catena australiana di Burger King: questa la tesi di McDonald’s secondo il Guardian. Mc Donald’s ha intentato una causa nei confronti della franchisee australiana del gruppo di hamburger Burger King, Hungry Jack’s perchè avrebbe copiato il Big Mac con un prodotto dal nome allusivo cioè Big Jack. La querelle che ora si … L'articolo Big Mac: è una bella lotta con Big Jack proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

È guerra legale tra Mc Donald's e la catena australiana Hungry Jack's – il franchisee australiano del gruppo di hamburger americano Burger King – per il Big Mac.Lo fa sapere il Guardian. Secondo il si ...Quest’anno, ha guadagnato circa il 7% e si è portato a un rapporto di 1,20. Il cambio euro-dollaro ha iniziato la sua corsa a maggio, mese in cui si trovava in area 1,08, mentre Francia e Germania dis ...