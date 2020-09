Ardea, grosso incendio in un campo: a fuoco anche rifiuti e eternit (Di giovedì 3 settembre 2020) grosso incendio ad Ardea in via Monti di Santa Lucia. Dove dalle ore 15 sono divampate delle alte fiamme in un vasto campo di sterpaglie e materiale di risulta, tra cui eternit. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco di Pomezia e la Protezione Civile Airone. L’intervento di spegnimento e bonifica è ancora in corso. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

