Us Open | Berrettini e Caruso avanzano al secondo turno

NEW YORK - Matteo Berrettini e Salvatore Caruso accedono al secondo turno degli Us Open . Eliminati invece Andreas Seppi , Jannik Sinner e Gianluca Mager . Numero 6 del tabellone, Berrettini ha ...

US OPEN: Berrettini è tra i favoriti nei pronostici per la vittoria
TENNIS: US OPEN. BERRETTINI E CARUSO AL 2^ TURNO, FUORI SEPPI E MAGER

Tennis, Us Open: Berrettini senza problemi, impresa Caruso, Mager si ferma sul più bello

Matteo Berrettini vince senza problemi e vola al secondo turno degli Us Open: al romano bastano tre set contro il giapponese Go Soeda, battuto 7-6(5), 6-1, 6-4. Avanza anche Salvatore Caruso, che rimo ...

