Taranto: privatizzazione di asili nido comunali, “abbiamo purtroppo appreso che il Comune sta procedendo con iniziative concrete” Comitato locale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal Comitato Io amo i nidi comunali: Abbiamo purtroppo appreso che il Comune sta procedendo con iniziative concrete nel percorso di privatizzazione di 2 asili nido comunali. Gli asili in questione, di cui ora abbiamo il nome, sono l’Arcobaleno e Le Mimose. In mancanza ancora della pubblicazione del bando per l’affidamento a terzi, e sapendo quanto siano lunghi in genere certi percorsi burocratici, temiamo questo significhi la chiusura, almeno per la gran parte di questo nuovo anno educativo, di quelle due strutture, e certamente il disagio per le bambine, i bambini e le famiglie che verranno costretti a ... Leggi su noinotizie

Silenzio assordante da parte dell'amministrazione comunale sulla questione della privatizzazione, decisa in marzo, di due degli otto asili nido a gestione diretta comunale, servizio di eccellenza fra ...

Giuseppe Mannina, il "salvatore" dell'ex Alcoa con le società offshore (benedetto dal governo)

Nelle sue rare interviste, il siciliano Giuseppe Mannina ama presentarsi come un emigrante di successo, un manager che dopo mezzo secolo di fortunata carriera in giro per il mondo ora fa ritorno in pa ...

