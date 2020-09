Taglio dei parlamentari, deputati Pd per il Sì: “E’ coerente con la nostra storia. Il partito si schieri a favore per convinzione” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Chiediamo al Pd un sì per convinzione non per necessità“. Mentre ancora si aspetta la direzione Pd per la presa di posizione ufficiale dei dem sul Taglio dei parlamentari, alcuni deputati del partito democratico hanno deciso di organizzare un convegno alla Camera per schierarsi ufficialmente a favore della riduzione. Un incontro che arriva mentre tra le file di eletti e militanti non mancano mal di pancia, diserzione e la tentazione di molti di fare campagna per il No. Tra i presenti anche l’ex segretario dem Maurizio Martina: “Io penso che sia assolutamente doveroso far vivere dentro le ragioni del Sì una storia riformista”, ha detto nel corso dell’incontro intitolato “Democratici per il Sì”. “Ci si ... Leggi su ilfattoquotidiano

