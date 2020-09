Speranza “La scuola riaprirà in sicurezza, è una priorità” (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – La scuola riaprirà in sicurezza a settembre, grazie anche alla distribuzione di 11 milioni di mascherine a studenti e personali. Lo ha ribadito il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'informativa in Senato sull'attuazione delle misure anti-Covid. “La scuola riaprirà a settembre e in sicurezza: è una priorità assoluta. Su questo obiettivo si stanno investendo tutte le energie, l'obiettivo è ricostruire una relazione organica tra scuola e Servizio Sanitario Nazionale, se ci saranno casi positivi saranno i dipartimenti di prevenzione delle Asl territoriali a intervenire con un'indagine e con la decisione delle misure da adottare dai tamponi alla quarantena. Non lasceremo soli i presidi e gli insegnanti ... Leggi su iltempo

graziano_delrio : Tra poco ore riparte la #MostradelcinemadiVenezia È il primo grande evento post #Covid_19 un piccolo passo verso la… - robersperanza : «Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l'umanità». 150 anni fa nasceva Maria Montessori, tra le prim… - matteosalvinimi : Ancora grandine, trombe d’aria e devastazione: tutta la mia vicinanza al grande popolo Veneto, nella speranza che a… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Speranza: 'Il governo non ha mai autorizzato la riapertura delle discoteche': 'Il governo non aveva mai auto… - OpheliaNym : @simone_dela Forza tu! Vedi magari di controllare bene le foto prima di credere al primo scimunito sistemico che ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “La Coronavirus, Speranza “Battaglia non è ancora vinta, serve prudenza” Padova News