Riso mantecato al limone, zenzero e rosmarino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ingredienti e dosi per 4 persone Riso vialone nano g 320, Cipolla piccola ½, Burro g 40, Scorza di mezzo limone, Vino bianco secco g 40, Brodo di carne l 1, rosmarino 4 rametti, zenzero secco, Parmigiano grattugiato g 60, Mascarpone g 40 Procedimento: Pulire e tritare la cipolla. Tritare la scorza di limone. Pulire, lavare e tritare il rosmarino. Rosolare la cipolla con il burro a fuoco dolce. Aggiungere il Riso e tostare per 1 minuto. Bagnare con il vino e far evaporare. Bagnare con il brodo bollente a più riprese e cuocere per 14 minuti circa. Pochi istanti prima del termine della cottura aggiungere il limone, lo zenzero ed il ... Leggi su linkiesta

