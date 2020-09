Quote antepost scudetto Serie A 2020/2021: Juve resta favorita a 2,00, l’Inter a 2,50 (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Juventus inizierà la stagione 2020/2021 dalla Sampdoria, mentre l’esordio dell’Inter arriverà solo la settimana successiva. La sfida fra le due squadre che si contendono lo scudetto parte alla pari. Cambia molto il tabellone Snai, con il club bianconero che inizialmente era favorito a 1,60 e ora a 2,00. Opposto invece il percorso dell’Inter che, grazie anche alla conferma di Conte, oggi si giocano a 2,50 (partivano a 4,00). Fuori dai giochi, almeno per il momento, le altre pretendenti, con Napoli e Atalanta a 15,00, seguite da Milan e Lazio a 20,00. Leggi su sportface

E' stato stilato il calendario del campionato di calcio di Serie A che prenderà il via il 20 settembre. Andiamo a vedere i turni che ci attendono, i big match e le quote antepost con l'Inter che si av ...

Scommesse calcio, Antepost Champions League: Bayern Monaco e Manchester City favoriti. La Juventus si gioca a 12

L’Atalanta si gioca a 33,00, l’Inter a 25,00, la Lazio a 60,00. eb/AGIMEG. Da non sottovalutare il Psg, bancato a 9,00, leggermente più alte le quote di Juventus e Real Madrid, che si ritrovano entram ...

