Maltrattamenti in Rsa a Pescia, arrestate 3 operatrici (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - Pescia, PISTOIA,, 02 SET - Tre operatrici di una Rsa di Pescia, Pistoia, sono state poste agli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, per un'inchiesta su ... Leggi su corrieredellosport

raspa90 : RT @AnsaToscana: Maltrattamenti in Rsa a Pescia, arrestate 3 operatrici. 'Ad anziani ospiti minacce e insulti, in qualche caso percosse' #A… - AnsaToscana : Maltrattamenti in Rsa a Pescia, arrestate 3 operatrici. 'Ad anziani ospiti minacce e insulti, in qualche caso perco… - iconanews : Maltrattamenti in Rsa a Pescia, arrestate 3 operatrici - vatenacttencass : RT @GiovanniAgost20: QUESTO SCHIFO NON SI PUO' PIU' VEDERE NE' SENTIRE!!! Maltrattamenti e abusi su anziani durante il lockdown, arrestate… - MauroPolidori6 : RT @GiovanniAgost20: QUESTO SCHIFO NON SI PUO' PIU' VEDERE NE' SENTIRE!!! Maltrattamenti e abusi su anziani durante il lockdown, arrestate… -