L’ultima cena di Allan, Ancelotti lo aspetta: il saluto ai napoletani (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Grazie di tutto Napoli” è il momento degli ultimi saluti per Allan. Sorrisi, abbracci e qualche lacrima per l’addio del centrocampista brasiliano alla città partenopea. Il calciatore in partenza per Liverpool sponda Everton, dove ritroverà Carlo Ancelotti, prima di partire ha trascorso un ultima sera con gli amici di sempre in un noto locale della zona flegrea. Tra i presenti alla cena anche il suo parrucchiere di fiducia Costantino Intemerato che su Instagram ha pubblicato qualche video della serata. L'articolo L’ultima cena di Allan, Ancelotti lo aspetta: il saluto ai napoletani proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ETGazzetta : #Messi e #Suarez, l'ultima cena prima della tempesta - garbadaru : RT @claudioruss: Ultima cena napoletana per #Allan, stamattina la sua partenza per Liverpool. L’#Everton di #Ancelotti lo aspetta per le vi… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Ultima cena napoletana per #Allan, stamattina la sua partenza per Liverpool. L’#Everton di #Ancelotti lo aspetta per le vi… - claudioruss : Ultima cena napoletana per #Allan, stamattina la sua partenza per Liverpool. L’#Everton di #Ancelotti lo aspetta pe… - Majden3 : RT @DBking85: Andrea de Castagno e il Cenacolo sulla parete di fondo del refettorio di Sant’Apollonia. Il maestro lavora sulla prospettiva… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima cena Mancini e la Nazionale: «Il Mondiale è il mio orizzonte. La cena Lippi-Gravina? Niente di importante» Corriere della Sera