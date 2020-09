Higuain ai saluti: l’incastro perfetto per la Juve (Di mercoledì 2 settembre 2020) La notizia dell’addio di Higuain, a un passo dall’Inter di Miami, è un passaggio fondamentale per il mercato della Juve. Ecco perché GUARDA IL VIDEO Foto: Twitter Juve L'articolo Higuain ai saluti: l’incastro perfetto per la Juve proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fprime86 : RT @AlfredoPedulla: Svolta #Higuain libera la #Juve [Guarda il video] - sportli26181512 : Juve, Higuain ai saluti: Beckham, Usa o Qatar: Dopo il rifiuto a Fiorentina e Newcastle, arrivano nuove offerte fuo… - AlfredoPedulla : Svolta #Higuain libera la #Juve [Guarda il video] - zazoomblog : Higuain ai saluti (c’è Beckham) libera la Juve: Suarez sempre più nel mirino aspettando Dzeko - #Higuain #saluti… -