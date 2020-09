È morto Philippe Daverio, storico e critico d’arte. Aveva 71 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'articolo È morto Philippe Daverio, storico e critico d’arte. Aveva 71 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - fanpage : È morto Philippe Daverio #PhillpeDaverio - ciropellegrino : È morto Philippe #Daverio - mr_K3rN3L : Ma no, no, no... E' morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - erricopalese : RT @repubblica: ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore -