Da Napoli a Capo Nord a bordo di una utilitaria: l’impresa di due ragazzi partenopei (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono partiti l’11 agosto scorso e tornati oggi a casa, hanno percorso più di 12mila chilometri attraversando decine di nazioni, trascorrendo le notti in tenda o in auto prima di arrivare a Capo Nord. E’ l’impresa riuscita da Simone Cinque e Gianpiero Marotta, due ragazzi napoletani, partiti da Napoli a bordo della DR0, l’utilitaria prodotta dalla DR Automobiles di Isernia, per segnare un record positivo nell’anno della pandemia. Entrambi 25enni e amici d’infanzia, ma Simone vive a Barcellona e Gianpiero vive a Napoli dove lavora nel settore dell’imprenditoria digitale. “Una follia – ha detto all’Ansa Simone – ispirata dal film ‘La ... Leggi su anteprima24

Da Napoli a Capo Nord (Norvegia) a bordo della DR0, l'utilitaria prodotta dalla DR Automobiles di Isernia, per segnare un record positivo nell'anno del Covid. L'impresa è riuscita a Simone Cinque ...

