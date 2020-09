Come creare backup crittografati su Linux e Windows (Di mercoledì 2 settembre 2020) ... nano ./backup.sh #!/bin/sh today=`date '+%Y%m%d'`; filename="backup $today" tar -cvzf - " PERCORSO CARTELLA " - gpg



passphrase ' PASSWORD '



batch



quiet



yes -c -o $filename.tar.gz.gpg Al ... Leggi su ilsoftware

googleitalia : Ieri negli Stati Uniti abbiamo annunciato Exposure Notifications Express, un sistema che rende più semplice per le… - Salvatore_1978 : RT @googleitalia: Ieri negli Stati Uniti abbiamo annunciato Exposure Notifications Express, un sistema che rende più semplice per le autori… - CirianiCarlo : RT @marcodemeu: Bisogna creare un partito che permetta di cacciare al più presto i populisti e i nazionalisti. Chiamatelo Italia Viva, chia… - FrancescoLopane : RT @marcodemeu: Bisogna creare un partito che permetta di cacciare al più presto i populisti e i nazionalisti. Chiamatelo Italia Viva, chia… - zottolam : RT @marcodemeu: Bisogna creare un partito che permetta di cacciare al più presto i populisti e i nazionalisti. Chiamatelo Italia Viva, chia… -

Ultime Notizie dalla rete : Come creare VMware: come creare valore dalle Modern Apps? LineaEDP Come trasformare l’analisi dei dati in impatto aziendale

Molte organizzazioni stanno lottando per ottenere valore aziendale dalle analisi dei dati. Secondo Gartner, fino al 2022, solo il 20% degli insight analitici fornirà però risultati di business. Quando ...

Molte organizzazioni stanno lottando per ottenere valore aziendale dalle analisi dei dati. Secondo Gartner, fino al 2022, solo il 20% degli insight analitici fornirà però risultati di business. Quando ...