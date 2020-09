Benevento, Foggia: «Un peccato la prima con l’Inter, avremmo voluto giocare subito» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il sorteggio del calendario Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il sorteggio del calendario di Serie A. «La prima sfida sarà con l’Inter, un peccato doverla recuperare, avremmo voluto giocare subito. Ho provato comunque una grande emozione nel vedere il Benevento tra i protagonisti di una serie A importante, ci saranno sul nostro cammino squadre di grande livello, un motivo di orgoglio e uno stimolo in più per far bene e per conquistare l’obiettivo della salvezza». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il sorteggio del calendario di Serie A. «La prima sfida sarà con l’Inter, un peccato doverla recuperare, ...

Serie A del Benevento. Rinviata la prima con lInter, debutto in trasferta a Genova: "Affronteremo tutti a testa alta"

E' stato presentato oggi il calendario della serie A Tim 2020/21: nel suo risvolto territoriale, è la seconda stagione del Benevento calcio nella massima categoria, stavolta affrontata con la consapev ...

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il sorteggio del calendario di Serie A. «La prima sfida sarà con l’Inter, un peccato doverla recuperare, ...E' stato presentato oggi il calendario della serie A Tim 2020/21: nel suo risvolto territoriale, è la seconda stagione del Benevento calcio nella massima categoria, stavolta affrontata con la consapev ...