Ballando con le Stelle 2020 slitta: Selvaggia Lucarelli svela la nuova data (Di mercoledì 2 settembre 2020) Proprio oggi vi avevamo parlato delle ultime indiscrezioni legate alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle 2020 e alla presunta decisione di Milly Carlucci dopo la positività al Coronavirus di due dei protagonisti del programma: Samuel Peron e Daniele Scardina. La padrona di casa sta pensando seriamente a due loro sostituti? Questa la domanda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - ElisaDiGiacomo : Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: ‘La prima puntata slitta al 19 settembre’ - fabiocaninoreal : RT @fabiocaninoreal: La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre in modo che tutto sia a posto! anche la mia dieta...… - silvia_m4d : @_emmarules_ Io stavo ballando Dance Monkey con il barbone -