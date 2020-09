Anziani maltrattati in Rsa a Pescia: arrestate tre operatrici (Di mercoledì 2 settembre 2020) Contestate condotte vessatorie, con minacce, insulti, ingiurie rivolte alle vittime. In qualche occasione, è stato precisato, ci sarebbero state anche episodi di percosse e strattonamenti. A suffragare le accuse, anche immagini riprese dalle telecamere installate dagli investigatori nella Rsa Leggi su firenzepost

