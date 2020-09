A Liveglia, ultimo rifugio della bellezza, una mostra e un memoriale per le vittime del virus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si parte da Genova un sabato mattino, sfidando le code in A12: non ha detto forse la ministra dei Trasporti De Micheli, durante una visita in Liguria, “usciamo dalla narrazione del blocco delle autostrade”? E noi, fiduciosi, usciamo prima dalla narrazione, poi, indenni, dal casello di Lavagna, quindi prendiamo la provinciale, su su verso il passo del Bocco, e poi da lì, giù giù in provincia di Parma, quindi scendiamo su Bedonia, ridente cittadina emiliana affollata di villeggianti, ognuno con la sua brava mascherina. Lì ci illudiamo di essere quasi arrivati e ci concediamo persino un’acqua minerale gasata in un bar, tentando stupidamente di berla con la mascherina. Poi riprendiamo la macchina, come il pellegrino riprenderebbe il bastone, svoltiamo per Monteceno dove ci accorgiamo con orrore che siamo ancora a chilometri da ... Leggi su ilfattoquotidiano

Proprio quest’ultima solleva la domanda a che cosa serva ... Luciana risponde che una volta Liveglia era davvera viva (Live), ci venivano a fare feste da tutte le vallate intorno, e questo è un ...

