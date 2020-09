Totti torna alla Roma? La risposta dell’ex capitano: “Attendo l’invito di Friedkin” (Di martedì 1 settembre 2020) Il finale sembra scontato, lo attendono tutti. Totti di nuovo alla Roma è un epilogo felice che accenderebbe di nuovo l’entusiasmo dei tifosi. capitano, bandiera, leggenda. Totti per la Roma è stato tutto, e la piazza lo sa. Per questo non ha mai perdonato a Pallotta di averlo messo alla porta dopo la fine della sua carriera da giocatore. Ora però le cose sono cambiate: Pallotta ha ceduto. Al suo posto è arrivato Friedkin che sembra avere tutta l’intenzione di accontentare i tifosi che chiedono a gran voce il ritorno del Romanismo all’interno della società. A partire dallo stemma originale, per poi arrivare alla bandiera. Totti. E’ solo questione di tempo, se ... Leggi su italiasera

zazoomblog : Totti torna alla Roma? La risposta dell’ex capitano: “Attendo l’invito di Friedkin” - #Totti #torna #Roma?… - TuttoMercatoWeb : Totti torna a parlare: 'Io e la Roma siamo destinati a ritrovarci. Quando? Attendo l'invito di Friedkin' - italiaserait : Totti torna alla Roma? La risposta dell’ex capitano: “Attendo l’invito di Friedkin” - sportface2016 : Francesco #Totti torna a parlare della copertina di 'Gente' - MarioKarp89 : Torna Totti alla Roma ?????? -