The Americans: la serie sulla Guerra Fredda è su Amazon, ed è un capolavoro (Di martedì 1 settembre 2020) The Americans, lo spy thriller con Matthew Rhys e Keri Russell, è disponibile su Amazon Prime Video: un'opportunità per recuperare una delle migliori serie TV di sempre. Esistono serie la cui importanza è legata innanzitutto al loro impatto sull'immaginario collettivo, al punto da aver creato autentici fenomeni di massa; esistono serie che hanno rappresentato dei fondamentali momenti di svolta nell'evoluzione della TV; ed esistono serie che hanno fatto il loro ingresso nel canone a passi più lenti e silenziosi, ma che si attestano fra quanto di più bello sia mai stato realizzato per il piccolo schermo. A quest'ultima categoria appartengono ad esempio The Wire di David Simon e, per quanto riguarda il decennio appena trascorso, The ... Leggi su movieplayer

