Sondaggio shock del Sole: testa a testa tra Giani e Ceccardi in Toscana, dove il No supera il Sì al Referendum (Di martedì 1 settembre 2020) Il risultato in Toscana per le prossime Regionali non ha niente di scontato. Quella che fino a ieri poteva essere considerata l’ultima roccaforte rossa vede la partita aperta tra il candidato del centrosinistra Eugenio Giani del Pd, e quella del centrodestra Susanna Ceccardi della Lega. Secondo il Sondaggio Winpoll-Cise per il Sole 24 ore, c’è una sostanziale parità tra Giani, stimato al 43%, e Ceccardi, al 42,5%, con la candidata grillina Irene Galletti staccata al 8,3%. La strada in salita per Giani Come già accaduto per l’Emilia-Romagna, poi rimasta al centrosinistra con Stefano Bonaccini, anche la Toscana diventa contendibile dopo decenni di governo di centrosinistra. Ma in questo caso ... Leggi su open.online

SilviaTeresa14 : Regionali, sondaggio shock. Ecco la rilevazione che fa tremare il governo -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio shock Numeri shock: Zaia sopra quota 80% - La Voce di Rovigo La voce di Rovigo Conte shock, ecco cosa farà!

Qualsiasi cosa fa nn me ne frega niente... secondo me bisogna ignorarlo e troppo sui piedi stallo VOTA IL SONDAGGIO. Ecco i commenti dei tifosi. dica_vin I secondi sono sempre i primi dei perdenti. bl ...

