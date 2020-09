Se non è capace cambi mestiere. La furia di Salvini sulla Azzolina (Di martedì 1 settembre 2020) Lucia Azzolina si dimetta. La furia di Matteo Salvini si scaglia contro il ministro dell'Istruzione. Il leader della Lega se la prende col caos che regna attorno alla ripresa delle lezioni in presenza. «Oggi è il primo settembre e sulla scuola non si sa nulla. L'Italia è l'unico Paese in Europa che non riparte. Se la Azzolina non è capace si dimetta e cambi mestiere. Perché poi se la scuola non funziona i nostri figli vengono come quelli là...quelli sono i figli della Azzolina e adesso gli compriamo i banchi con le rotelle». Così il leader della Lega Matteo Salvini in comizio a Savona, replicando ad alcuni contestatori. Leggi su iltempo

sbonaccini : Verso casa, due ore e mezza di strada. A volte mi chiedo chi me lo faccia fare. La risposta è semplice: passione ci… - wireditalia : Dopo otto anni di studio e 68 versioni diverse, Nike realizza il pallone da calcio definitivo, capace di scivolare… - diegofornero : Su #Torreira c’è concorrenza a non finire (in Italia #Roma e #Fiorentina su tutte), ma questo sarebbe il colpo vero… - letterstomoonie : mi manca tantissimo suonare la chitarra ma fa parte di quelle cose in cui non sono capace e quindi meglio così - LauShot77 : RT @tempoweb: Se non è capace cambi mestiere. La furia di Salvini sulla Azzolina #matteosalvini #luciaazzolina #scuola -

Ultime Notizie dalla rete : non capace Se non è capace cambi mestiere. La furia di Salvini sulla Azzolina Il Tempo Se non è capace cambi mestiere. La furia di Salvini sulla Azzolina

«Oggi è il primo settembre e sulla scuola non si sa nulla. L’Italia è l’unico Paese in Europa che non riparte. Se la Azzolina non è capace si dimetta e cambi mestiere. Perché poi se la scuola non funz ...

Roma del futuro. Alziamo lo sguardo e immaginiamo la città del 2025

Stenta a decollare un approfondito dibattito sul futuro della Capitale. Condivido quanti sostengono che per superare la crisi decennale di Roma non sia sufficiente contestare la sindaca Raggi, ma occo ...

«Oggi è il primo settembre e sulla scuola non si sa nulla. L’Italia è l’unico Paese in Europa che non riparte. Se la Azzolina non è capace si dimetta e cambi mestiere. Perché poi se la scuola non funz ...Stenta a decollare un approfondito dibattito sul futuro della Capitale. Condivido quanti sostengono che per superare la crisi decennale di Roma non sia sufficiente contestare la sindaca Raggi, ma occo ...