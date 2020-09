Sanità, il superticket va in soffitta: per la Campania pronti 51 milioni di euro (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo nove anni scompare il superticket, la tassa aggiuntiva che si applicava al tradizionale ticket (che resta in vigore). Da sempre oggetto di critiche per l’accusa di allontanare le persone dalla sanità e rendere concorrenziale le tariffe dei privati, in alcune circostanze più basse rispetto al pubblico, il superticket va in soffitta dopo un primo approccio col governo Prodi nel 2006 e l’effettiva operatività del 2011 sotto il governo di Berlusconi e Tremonti. Un’iniziativa che ha consentito al Governo di stanziare 550 milioni di euro all’anno per permettere alle Regioni di poter inserire nel fondo sanitario la somma necessaria per coprire i mancati introiti della tassa. Così viene fuori che alla ... Leggi su anteprima24

vitocrimi : Domani scatta l’abolizione del #superticket per le visite mediche specialistiche e gli esami clinici. È il risultat… - gualtierieurope : Da domani entra in vigore l’abolizione del #superticket per visite e esami specialistici decisa in… - DadoneFabiana : Da domani sparirà il #superticket nazionale da 10 euro per prestazioni mediche specialistiche ed esami clinici. Dop… - CoratoLiveIt : Corato Sanità, abolito il superticket di 10 euro per le visite specialistiche - Andrea_Xamo : @GabrieleIuvina1 Ah, già, la grande misura per migliorare l'efficienza della sanità: abolire il superticket. -

