“Picerno-Bitonto fu una combine”: i lucani retrocessi all’ultimo posto in C, ai pugliesi 5 punti di penalizzazione. Promosso il Foggia (Di martedì 1 settembre 2020) Il match tra Az Picerno e Bitonto fu combinato. È quanto ha stabilito il Tribunale Federale Nazionale sanzionando le due società per quanto accaduto in campo durante la partita del campionato di Serie D 2018/2019. Prosciolto da ogni accusa invece il Potenza. Il Picerno, che anche grazie a quella partita conquistò la promozione, ha subito la retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie C, al Bitonto sono invece stati inflitti 5 punti di penalizzazione che fanno sfumare la promozione in C conquistata nell’ultimo campionato con il primato nel Girone H e schiudono le porte della terza serie al Foggia, che aveva chiuso a un solo punto di distacco dal club barese. Le due società erano state deferite per illecito sportivo in ... Leggi su ilfattoquotidiano

