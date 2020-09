Naufragano ad Ustica i terrapiattisti veneziani partiti in pieno lockdown per cercare la ‘fine del mondo’ (Di martedì 1 settembre 2020) La coppia era partita dal Veneto durante il lockdown in barba alle restrizioni per poter raggiungere ‘la fine del mondo’ convinti che la terra fosse piatta Un uomo e una donna di mezza età hanno intrapreso un viaggio in piena emergenza sanitaria con il fine di dimostrare che la terra sia davvero piatta. L’obiettivo, infatti, … L'articolo Naufragano ad Ustica i terrapiattisti veneziani partiti in pieno lockdown per cercare la ‘fine del mondo’ NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

