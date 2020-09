Messi-Barcellona, scatta l’ora X: confronto in sede con la società, nervosismo lampante [VIDEO] (Di martedì 1 settembre 2020) Il lungo braccio di ferro tra Messi e il Barcellona potrebbe risolversi ad ore. Il fuoriclasse argentino avrà a brevissimo un confronto con la società. Secondo le indiscrezioni sarà presente anche il padre della ‘Pulga’, Jorge, che arriverà da Rosario. Un faccia a faccia decisivo con Bartomeu, che chiarirà il futuro di Messi, anche se difficilmente l’argentino cambierà idea. L’intenzione è quella di cambiare squadra e la destinazione più probabile è il Manchester City di Guardiola. La volontà è quella di chiudere la disputa in maniera amichevole, ma i presupposti lasciano intendere che difficilmente si arriverà a un accordo tra le parti. In tal senso è evidente il nervosismo di ... Leggi su calcioweb.eu

tancredipalmeri : Il Barcellona ha deciso che taglierà dallo stipendio di Messi in proporzione la paga per ogni giorno in cui non si presenterà - tuttosport : #Klopp: '#Ronaldo il più forte. #Messi? Solo il top di #Barcellona' - DiMarzio : Il comunicato della #Liga che fa chiarezza sul futuro di #Messi al #Barcellona - BortoneMauro : RT @CalcioWeb: #Messi-#Barcellona, scatta l’ora X: confronto in sede con la società, nervosismo lampante [VIDEO] - - CalcioWeb : #Messi-#Barcellona, scatta l’ora X: confronto in sede con la società, nervosismo lampante [VIDEO] - -