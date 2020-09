Matteo Salvini: “A Palermo altri 350 clandestini con la Sea Watch di Carola” (Di martedì 1 settembre 2020) Nuovo affondo di Matteo Salvini sul tema dell’immigrazione. Il leader della Lega, nel corso di un comizio a Savona, ha attaccato: “A Palermo stanno arrivando altri 353 clandestini a bordo della Sea Watch, gestita da una tal Carola. Chi ama i clandestini li paghi e se li porti a casa, prima vengano gli italiani: gli anziani, i disabili, i genitori separati. Prima gli italiani, poi il resto del mondo: se avanza qualcosa arrivano gli altri.” Leggi su sportface

