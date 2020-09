Marmolada, il ghiacciaio verso l'estinzione: "Tra quindici anni potrebbe non esistere più" (Di martedì 1 settembre 2020) Lucia Galli L'università di Padova: in 70 anni perso l'85%. "Lo scioglimento accelera" Ogni giorno una tappa, ogni giorno un nuovo verdetto. La Carovana dei Ghiacci di Legambiente ha lanciato da metà agosto un censimento in sei sezioni, in collaborazione con il Comitato glaciologico italiano, sui 10 principali ghiacciai italiani: il periplo si concluderà fra qualche giorno sul Montasio in Friuli Venezia Giulia, ma fin dai primi rilievi il ghiaccio è bollente su tutte le Alpi italiane. Nei giorni scorsi è toccato a ciò che resta del bianco della Marmolada. Un tempo lassù si sciava anche d'estate, oggi arrivare a punta Penia può essere un periplo fra impianti dismessi adagiati su un velo di neve. Il paesaggio è, se possibile, ancora più struggente, ma la ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : #Ghiacciaio della #Marmolada, per gli esperti ha davanti 15 anni vita.Per i ricercatori dell'Università di Padova,… - fattoquotidiano : Al ghiacciaio della Marmolada restano “15 anni di vita”: la previsione dell’Università di Padova - repubblica : Clima, il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto dell'80% in 70 anni - Luca87874058 : RT @francofontana43: Il ghiacciaio della Marmolada sta scomparendo. Interessa a qualcuno? Da @ilmanifesto - FloraPiachica : RT @max_220volt: Il ghiacciaio della Marmolada si è ridotto dell’80 per cento in 70 anni. Gli esperti: ha ancora 15 an… -